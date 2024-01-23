СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Киевским властям не стоит тешить себя иллюзиями касательно новой военной тактики на фронте, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины

"Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории. Но тешить себя иллюзией им не стоит: нам есть чем сторицей ответить на любую агрессию", — рассказал Константинов в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, западные союзники поставили перед Украиной цель удержать линию фронта любой ценой. По его словам, в настоящий момент у России есть шанс "сорвать все стратегические замыслы Киева" на 2024 год.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на оставшегося анонимным западного чиновника, сообщило, что Украина намерен сменить тактику после неудачного летнего контрнаступления и перейти к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" буксует, и назвал его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.