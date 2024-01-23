АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Турция надеется, что одобрение членства Швеции в НАТО поспособствует продвижению сделки по закупке истребителей F-16 у США, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Forbes: Турция сократила поставки в Россию из-за США

"Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган — ред.) ранее подчеркивал взаимосвязанность этих процессов. Мы рассчитываем, что в случае одобрения (протокола о членстве) шведского вопроса, мы увидим и сдвиги в сделке с F-16", — сообщил собеседник агентства.

Ранее президент Турции заявлял, что продвижение сделки по F-16 с США повлияет на рассмотрение турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО. Сообщалось, что 23 января протокол будет внесен в повестку Генассамблеи парламента, но пока неизвестно, состоится ли голосование по нему.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.

Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Турцию не хотят видеть в ЕС, в Анкаре не должны носить розовые очки.