МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украинские военные не справляются с засильем крыс и мышей в окопах, которые не только вредят оборудованию, но и переносят опасные инфекционные заболевания, снижающие боеспособность ВСУ, передает CNN. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

По данным издания, высокая скорость распространения грызунов обусловлена тем, что военные действия приобрели позиционный характер после провала украинского контрнаступления.

Согласно заявлению военнослужащей ВСУ с позывным "Кира", осенью 2023 года батальон, сражавшийся на юге Запорожской области, подвергся "мышиной эпидемии". "Представьте, ты ложишься спать, а ночь начинается с того, что к тебе в штаны или в свитер забирается мышь. Или же она жует твои кончики пальцев, кусает твою руку. Поспать удается часа два-три. Все зависит от того, насколько тебе повезет. Это не мыши нас посещали, это мы были у них в гостях", — отметила она.

Кроме того, в издании подчеркнули, что крысы и мыши ищут еду и тепло на фронте, создавая ужасные условия для солдат, подобные тем, которые были во время Первой мировой войны. Кошки и другие методы борьбы с грызунами не дают нужного результата, поэтому ситуация остается напряженной.

Присутствие грызунов также угрожает военной технике и связи, так как они повреждают провода и электрооборудование. По словам сотрудника Национального музея истории Украина, Игоря Загороднюка, нарушение средств связи ведет к людским потерям.

В издании заключили, что проблема с грызунами может в перспективе только усугубиться, если не будут найдены организованные методы борьбы с ними.

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