СТАМБУЛ, 23 янв — ПРАЙМ. Два сухогруза столкнулись в ночь на 23 января у берегов Стамбула в Мраморном море, пострадавших нет, ущерба окружающей среде нет, следует из пресс-релиза Генерального управления береговой охраны Турции. В Турции затонул сухогруз

"138-метровый сухогруз Volgo Don 207 (под флагом Панамы — ред.) вставал на якорь у причала Ахыркапы в Стамбуле и столкнулся со 147-метровым сухогрузом Astrid L, уже стоявшим на якоре", — сказано в сообщении.

Сообщается, что второе судно ходит под флагом государства Антигуа и Барбуда. В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия нанесен материальный ущерб, однако пострадавших нет, ущерб окружающей среде не нанесен.