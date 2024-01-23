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Два сухогруза столкнулись у берегов Стамбула
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Два сухогруза столкнулись в ночь на 23 января у берегов Стамбула в Мраморном море, пострадавших нет, ущерба окружающей среде нет, следует из пресс-релиза Генерального управления... ПРАЙМ, 23.01.2024
новости, в мире, турция, сухогруз, мраморное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 23 янв — ПРАЙМ. Два сухогруза столкнулись в ночь на 23 января у берегов Стамбула в Мраморном море, пострадавших нет, ущерба окружающей среде нет, следует из пресс-релиза Генерального управления береговой охраны Турции.
"138-метровый сухогруз Volgo Don 207 (под флагом Панамы — ред.) вставал на якорь у причала Ахыркапы в Стамбуле и столкнулся со 147-метровым сухогрузом Astrid L, уже стоявшим на якоре", — сказано в сообщении.
Сообщается, что второе судно ходит под флагом государства Антигуа и Барбуда. В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия нанесен материальный ущерб, однако пострадавших нет, ущерб окружающей среде не нанесен.