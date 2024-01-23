МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия всегда будет против политизации авиакатастрофы под Смоленском, нужно ознакомиться с официальной информацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Польши от иска в ЕСПЧ по указанному происшествию. Песков назвал удары Киева по Донецку чудовищным актом терроризма

"Мы не знаем, мы действительно видели такие сообщения, здесь нужно будет ознакомиться с официальной информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле итогом многолетних расследований трагедии.

Пресс-секретарь также добавил, что пока не будет давать официальных оценок, но, по его словам, позиция Кремля, как и причины трагедии, хорошо известна. Песков резюмировал, что Москва всегда будет против политизации аварии, и надеется, что "здравый смысл все-таки возобладает".

Ранее сообщалось, что Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском.

Десятого апреля 2010 года в Смоленске разбился "борт номер один" Республики Польша. При крушении Ту-154М погибли 96 человек, среди них — президент Лех Качиньский, его супруга, а также несколько высокопоставленных польских политиков и военных. Делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

При подготовке к визиту польская сторона проверяла готовность аэродрома Смоленск Северный к приему таких самолетов и подтвердила планы. Ранним утром 10 апреля военные метеорологи прогнозировали туман и низкую облачность. Информацию довели до специального летного отряда, обеспечивающего полеты первых лиц Польши. В 9:15 на Смоленске Северном успешно приземлился борт с польскими журналистами. В 10:39 "борт номер один" выпустил шасси и стал снижаться, но пошел на второй круг. Затем лайнер задел левым крылом несколько деревьев и рухнул на землю.

В апреле 2011 года военная прокуратура Польши исключила версию теракта. Однако позднее в республике начали новое расследование, а политики периодически высказывали предположения, в крушении президентского борта российские спецслужбы. Москва неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии Следственного комитета, крушение произошло из-за ошибки экипажа.