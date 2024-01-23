МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украинские военные назвали новостной телемарафон о ходе СВО чистой пропагандой и мыльной оперой, где все хорошо, сообщает испанская газета Mundo. Российские средства РЭБ отбросили ВСУ в эпоху шпаг и мушкетов, пишет СМИ

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В тот же день был запущен Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости"), который информирует население о ходе СВО. Марафон финансируется из госбюджета страны.

"Это какая-то мыльная опера… Он (телемарафон) говорит всей страны, что все идет хорошо, что мы побеждаем и, конечно, никто не хочет выходить на передовую", — сказал Mundo украинский капитан с позывным "Сайго".

Другой собеседник издания — командир батальона Тарас Михальчук — назвал программу "чистой пропагандой", в которой говорят, что никто не умирает.

По данным газеты, остальные военные поддерживают эту точку зрения.

Согласно сводке Минобороны России, на 23 января ВСУ потеряли на херсонском направлении до 100 военных, на донецком — до 320, на запорожском — до 105, на донецком — до 120 бойцов, а на купянском и краснолиманском направлениях лишились 360 человек.