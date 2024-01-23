МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Возникновение новых могил на Украине показывает, какие катастрофические потери терпят ВСУ, рассказал побывавший в стране военный корреспондент издания El Mundo Хавьер Эспиноса. Разобрали на запчасти. ВСУ не могут вернуть подбитых "Леопардов" в строй

"С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире. С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил", — утверждает он.

Обозреватель добавил, что расширение кладбищ он наблюдал в Харькове, Днепропетровске и Запорожье. По его словам, из-за провалов вооруженных сил украинский народ уже утратил всякий оптимизм.

Ранее в 2023 году генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.