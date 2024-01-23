МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Раздел Украины совсем близок, и скоро Запад заявит об этом открыто, считает бывший дипломат Чехии Петр Друлак в интервью Parlamentni listy. Сенат США не смог договориться о передаче Украине российских активов

По мнению эксперта, Западу придется признать неспособность Украины отвоевать потерянные территории при недостаточной поддержке партнеров. Он отметил, что подобные случаи уже были в истории, и примером для Украины может стать раздел Германии на Восточную и Западную.

"Я считаю это реалистичным вариантом, но не думаю, что членство в ЕС и НАТО (для Украины — прим. ред.) возможно. В НАТО невозможно "импортировать" конфликт России и Украины, особенно без мирного соглашения с Россией", — отметил Друлак.

Дипломат подчеркнул, что Украина зависит от помощи Запада, и без нее начнет "сыпаться", сроки предоставления западной помощи неясны.

"Россия не получает никакой западной помощи, и, более того, против нее введены санкции. То есть в долгосрочной перспективе Россия имеет преимущество, а Украина будет сыпаться," — сказал он.

По его словам, когда западные страны не смогут более поддерживать Украину, наступит "момент истины", подобно тому как он наступил для Афганистана и Ирака, когда Запад "отказался" от них. Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды

Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые.

Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, "Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к "аннексии".

Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, "в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине".

Полный текст читайте на ИноСМИ