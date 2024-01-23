2024-01-23T17:46:32+03:00
2024-01-23T17:46:32+03:00
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В Польше назвали цирком политику кабинета Туска
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Визит нового премьер-министра Польши в Киев показал, что правительство изменилось, но его политический курс остался прежним, говорится в статье польской газеты Myśl Polska. В... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , новости, в мире, польша, украина, политика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 23 янв — ПРАЙМ. Визит нового премьер-министра Польши в Киев показал, что правительство изменилось, но его политический курс остался прежним, говорится в статье польской газеты Myśl Polska.
В газете отмечается, что кабинет Туска намерен продолжать бессмысленную и вредную для Польши политику. После бездумного курса партии "Право и справедливость", ожидалось, что новое правительство возьмет курс на изменения, однако кабинет Туска, кажется, принял вызов.
В его заявлениях во время визита в Киев отражается позиция, что Украина борется за свободу и демократию, и что поддержка Украины является важной для Польши, сказано в публикации.
"Именно на Украине проходит мировой фронт между добром и злом", — заявлял польский премьер.
В издании заключили, что польский лидер всячески призывает нейтральных европейских лидеров занять четкую позицию и поддерживать Украину в ее борьбе против России, что говорит о том, что во внешней политике Польши будет наблюдаться все тот же цирк.
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