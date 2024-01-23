МИД назвал преступным намерение Латвии выдворить из страны российских граждан
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Намерения властей Латвии выдворить из страны российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство, преступны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Посольство России в Латвии запустило серию публикаций о российских гражданах, которые лишились вида на жительство в этой стране и оказались под угрозой выдворения, указала она.
Захарова пояснила, что в материалах говорится о пожилых жителях Латвии, большинству из которых больше 60 лет. Они долгие годы работали в стране и платили налоги, однако в настоящее время власти Латвии лишают их минимального соцпакета и доступа к медицине.
"В России у многих нет ни родственников, ни дома, ни другого имущества", — отметила она.
Представитель МИД подчеркнула, что действия Латвии преступны и сравнимы со "зверствами фашистов".
"Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", — подчеркнула Захарова.
Все российские граждане, которые попадут в подобную ситуацию, получат необходимую помощь, для них будут созданы условия для нормальной жизни в России, на произвол судьбы никого не бросят, отметила она.
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