МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Намерения властей Латвии выдворить из страны российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство, преступны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Почти восьмистам российским пенсионерам грозит депортация из Латвии

"Внимательно отслеживаем ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Посольство России в Латвии запустило серию публикаций о российских гражданах, которые лишились вида на жительство в этой стране и оказались под угрозой выдворения, указала она.

Захарова пояснила, что в материалах говорится о пожилых жителях Латвии, большинству из которых больше 60 лет. Они долгие годы работали в стране и платили налоги, однако в настоящее время власти Латвии лишают их минимального соцпакета и доступа к медицине.

"В России у многих нет ни родственников, ни дома, ни другого имущества", — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Латвии преступны и сравнимы со "зверствами фашистов".

"Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", — подчеркнула Захарова.

Все российские граждане, которые попадут в подобную ситуацию, получат необходимую помощь, для них будут созданы условия для нормальной жизни в России, на произвол судьбы никого не бросят, отметила она.