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Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом
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Литва устроила "итальянскую забастовку" на границе с Россией, пропуская гораздо меньшее число фур через КПП, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время... ПРАЙМ, 23.01.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, литва, граница, забастовка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Литва устроила "итальянскую забастовку" на границе с Россией, пропуская гораздо меньшее число фур через КПП, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира, доступного во "Вконтакте".
"Они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в 2 раза их пропускной способности", — сказал он.
Алиханов отметил, что накануне "забастовки" число пропускаемых грузовых автомобилей стало выше — в сутки проходило около 140-150 машин.
Ранее в декабре 2023 года Литва усложнила процедуру пропуска грузовых фур на границе с Россией в Калининградской области.
При экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя стала обязательной, а также должно быть подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что её не используют для обхода санкционных ограничений.