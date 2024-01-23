МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Литва устроила "итальянскую забастовку" на границе с Россией, пропуская гораздо меньшее число фур через КПП, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира, доступного во "Вконтакте". Польша и Прибалтика призывают запретить ввоз СПГ и алюминия из России

"Они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в 2 раза их пропускной способности", — сказал он.

Алиханов отметил, что накануне "забастовки" число пропускаемых грузовых автомобилей стало выше — в сутки проходило около 140-150 машин.

Ранее в декабре 2023 года Литва усложнила процедуру пропуска грузовых фур на границе с Россией в Калининградской области.

При экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя стала обязательной, а также должно быть подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что её не используют для обхода санкционных ограничений.