2024-01-23T23:14:00+03:00
2024-01-23T23:15:10+03:00
2024-01-23T23:14:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240123/842873867.html
Забастовка машинистов Германии угрожает экономике страны, пишет СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Четвертая за последние три месяца забастовка машинистов может усугубить экономические проблемы Германии, пишет Yeni Şafak. Профсоюз немецких машинистов объявил, что машинисты... ПРАЙМ, 23.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, в мире, фрг, германия, машинисты, железнодорожное сообщение
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240119/842842614.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Четвертая за последние три месяца забастовка машинистов может усугубить экономические проблемы Германии, пишет Yeni Şafak.
Профсоюз немецких машинистов объявил, что машинисты Deutsche Bahn проведут шестидневную забастовку с требованием о повышении заработной платы. Новая забастовка станет четвертой за последние три месяца на фоне спора об уровне заработной платы между Deutsche Bahn и GDL.
После неудачных переговоров по коллективному договору немецкие машинисты объявили двухдневную забастовку, а до этого в декабре была организована забастовка на сутки. Ранее в ноябре 2023 года машинисты профсоюза провели 20-часовую забастовку.
Среди требований профсоюза указаны повышение заработной платы сотрудников железнодорожной компании, выплата единовременного пособия в качестве компенсации инфляции, сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без понижения зарплаты.
Протесты железнодорожных работников грозят усугубить экономические проблемы в стране на фоне спада промышленного производства, высокого уровня инфляции, а также растущей критики правящей коалиции.