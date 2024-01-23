МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Четвертая за последние три месяца забастовка машинистов может усугубить экономические проблемы Германии, пишет Yeni Şafak. "Не больная, а уставшая". В Германии поставили диагноз экономике

Профсоюз немецких машинистов объявил, что машинисты Deutsche Bahn проведут шестидневную забастовку с требованием о повышении заработной платы. Новая забастовка станет четвертой за последние три месяца на фоне спора об уровне заработной платы между Deutsche Bahn и GDL.

После неудачных переговоров по коллективному договору немецкие машинисты объявили двухдневную забастовку, а до этого в декабре была организована забастовка на сутки. Ранее в ноябре 2023 года машинисты профсоюза провели 20-часовую забастовку.

Среди требований профсоюза указаны повышение заработной платы сотрудников железнодорожной компании, выплата единовременного пособия в качестве компенсации инфляции, сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без понижения зарплаты.

Протесты железнодорожных работников грозят усугубить экономические проблемы в стране на фоне спада промышленного производства, высокого уровня инфляции, а также растущей критики правящей коалиции.