КИШИНЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что покидает пост вице-премьера и главы МИД республики. Об этом Попеску заявил в рамках брифинга. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

"С уверенностью, что за эти два года с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — отметил глава внешнеполитического ведомства Молдавии.

Ранее в СМИ появлялась информация о вероятных кадровых перестановках в правительстве республики. Предполагалось, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом, а место главы министерства займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Однако, глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцэл опроверг эту информацию.

Нику Попеску — молдавский дипломат и государственный деятель. Родился в Кишиневе в1981 году. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Росси (МГИМО).

С 2005 года работал в различных аналитических центрах, в 2019 году портфель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова в правительстве Майи Санду. 6 августа 2021 года Попеску стал вице-премьером и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.