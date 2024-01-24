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Глава МИД Молдавии уходит в отставку
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Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что покидает пост вице-премьера и главы МИД республики. Об этом Попеску заявил в рамках брифинга. "С уверенностью, что за... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, министр, молдавия, мид
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что покидает пост вице-премьера и главы МИД республики. Об этом Попеску заявил в рамках брифинга.
"С уверенностью, что за эти два года с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — отметил глава внешнеполитического ведомства Молдавии.
Ранее в СМИ появлялась информация о вероятных кадровых перестановках в правительстве республики. Предполагалось, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом, а место главы министерства займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Однако, глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцэл опроверг эту информацию.
Нику Попеску — молдавский дипломат и государственный деятель. Родился в Кишиневе в1981 году. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Росси (МГИМО).
С 2005 года работал в различных аналитических центрах, в 2019 году портфель министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова в правительстве Майи Санду. 6 августа 2021 года Попеску стал вице-премьером и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.