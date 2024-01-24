МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Климатические модели, в особенности те, которые описывают изменения в Арктике, не будут работать без учета российских данных, в такому выводу пришли климатологи из Дании, Финляндии, Великобритании и США, пишет обозреватель РИА Новости. В ЕС не знают, на что еще наложить антироссийские санкции, пишет СМИ

Согласно материалу, Арктику неслучайно называют "кухней погоды" Земли, ведь она занимает особое место в глобальной климатической системе. Россия, будучи крупнейшей по территории арктической державой, до усиления санкционного давления вносила существенный вклад в мировую метеорологию.

Как отмечает обозреватель, для оценки влияния российских сведений на достоверность метеорологических данных, полученных учеными других стран, ряд исследователей из Дании, Финляндии, Великобритании и США провели специальное исследование, названное в честь международной сети арктических исследовательских станций INTERACT.

Согласно полученным данным, после исключения результатов российских наблюдений репрезентативность данных упала настолько, что по некоторым переменным отклонения превысили величину естественных изменений. Отмечается, что на подобные результаты больше опираться нельзя из-за их ненадежности. На Западе оценили вложения России в альтернативу главной торговой артерии

Как заявила директор Центра международного сотрудничества Томского государственного университета (ТГУ) Ольга Шадуйко, строить глобальные модели без учета процессов, происходящих на самой большой арктической территории лишено смысла. В особенности если говорить про экстремальные природные явления.

Теперь, по словам экспертов, сеть INTERACT не может полноценно отражать экосистемные условия во всей панарктической области. В этой связи международное научное сообщество должно совершенствовать исследовательскую инфраструктуру и создавать стандартизированные программы с учетом данных всех арктических стран.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.