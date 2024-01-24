МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Перед подписанием президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО Анкара может еще "поторговаться", чтобы получить с этого дивиденды, рассказал заместитель председателя международного комитета Совфеда Андрей Климов. Турция ратифицировала протокол о членстве Швеции в НАТО

"У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы — после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", — сказал Климов РИА Новости.

Кроме того, сенатор добавил, что Анкара всегда работает на себя и преследует только свои национальные интересы. По его словам, Турция понимала, что НАТО "подставилась" по решению принятия Швеции и Финляндии в блок. В этой связи Анкара "выжала из Вашингтона все, что можно было" посредством неодобрения членства стран в течение некоторого времени.

Ранее, как сообщал турецкий телеканал TRT Haber, парламент Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.

Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Турцию не хотят видеть в ЕС, в Анкаре не должны носить розовые очки.