Климов: Турция еще поторгуется перед ратификацией членства Швеции в НАТО
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Перед подписанием президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указа о ратификации членства Швеции в НАТО Анкара может еще "поторговаться", чтобы получить с этого дивиденды, рассказал заместитель председателя международного комитета Совфеда Андрей Климов.
"У турок есть закон, по которому Эрдоган должен подписать документы — после этого только это будет, действительно, документом. Думаю, что они ещё поторгуются", — сказал Климов РИА Новости.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Турцию не хотят видеть в ЕС, в Анкаре не должны носить розовые очки.
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