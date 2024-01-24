МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия не является угрозой для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. Сенат США не смог договориться о передаче Украине российских активов

По словам полковника, с тех пор как распался Советский Союз, Россия не представляет угрозу США, однако настоящие проблемы существуют внутри Америки. "Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" посты в нашем правительстве", — написал он.

Макгрегор подчеркнул, что такая ситуация ужасна.

Ранее полковник сообщал, что американская сторона ошиблась в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. Он подчеркивал, что в Вашингтоне предполагали, что "Россия все еще отсталое, хаотичное государство, каким оно было в 1990-х".

Кроме того, продолжил он, на Западе не осознавали, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а граждане поддерживают свое руководство. Это привело к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.