РИМ, 24 янв — ПРАЙМ. Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду итальянская газета il Messaggero. Химический сектор ФРГ столкнулся с проблемами из-за ситуации в Красном море

"Налог на Красное море" затрагивает электронику, предметы интерьера и моды, автозапчасти и даже поставки газа с Ближнего Востока. Так, стоимость перевозки морского контейнера из Шанхая в Геную выросла на 360%, до 6300 долларов. По оценкам Итальянского института международных политических исследований (ISPI), трудности с перевозками угрожают транзиту сжиженного газа из Катара, доказательством чему уже стала задержка судна, которое должно было прибыть в порт в северной области Венето.

Как сообщил тот же институт, из-за ситуации в Красном море индекс потребительских цен в Европе в этом году может оказаться на 1,8 процентного пункта выше, чем в бескризисном сценарии. Тревогу в связи с повышением цен, пишет il Messaggero, уже забили британские ритейлеры, крупные автозаводы, производители одежды и мебели. По оценкам экспертов, на подорожание также могут повлиять спекуляции со стороны производителей и торговцев.

Италия уже начала нести убытки из-за нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена в Красном море, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Кроме того, трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.