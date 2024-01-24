БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Германские работодатели потеряли доверие к правительству страны и недовольны проводимой им политикой, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер, чьи слова приводит издание Bild. Шольц "не протянет" до выборов, считают в бундестаге

"Когда эта коалиция пришла к власти, я никогда бы не подумал, что мне придется это говорить: мы, предприниматели, потеряли доверие к этому правительству", — заявил он.

По словам Дульгера, правящая коалиция игнорирует интересы экономики, вместо этого давая разрастаться бюрократии. В последние годы расходы на социальное обеспечение значительно возросли, в то время как работники и их работодатели вынуждены платить высокие налоги и взносы, не получая никаких обещанных послаблений и не располагая безопасностью планирования.

"Федеральное правительство терпит неудачи по всем направлениям", — убежден Дулгер. Часто вместо дел оно презентует лишь свою идеологизированную партийную политику, и в конечном счёте всему этому следует "похмелье" невыполненных обещаний, заявил он.

"Я не испытал экономического чуда", — резюмировал Дулгер. По его оценке, настроение среди предпринимателей хуже, чем когда-либо в течение длительного времени. "Я все больше и больше начинаю понимать каждого разгневанного гражданина", — добавил он.

По данным Федерального статистического бюро Германии, ее ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. С учетом сезонных корректировок показатель опустился на 0,1%. В 2022 году ВВП страны показывал динамику роста на 1,8% и 1,9% соответственно. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.