СТОКГОЛЬМ, 24 янв — ПРАЙМ. Шведский королевский двор принял решение прекратить сотрудничество с поставщиком шоколада Marabou из-за его деятельности в России. Отрывок письма пресс-службы королевского двора приводит издание Tiroler Tageszeitung. Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

По данным издания, подобное решение было вызвано тем, что компания была внесена Украиной в черный список, за осуществление деятельности в России. "Королевский двор и упомянутая компания в настоящее время не имеют деловых отношений. В конце прошлого года Совет по поставкам королевского двора принял решение не продлевать контракт с поставщиком", — отмечалось в сообщении.

В издании заметили, что ранее компания Mondelez International, которой принадлежит Marabou, также оказалась в черном списке украинского Национального агентства по предотвращению коррупции за ее деятельность на территории России.

Компания Mondelez International остается крупным производителем и продавцом кондитерских изделий, печенья, снеков и напитков, представленных в России брендами Oreo, BelVita, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Dirol и других.

Шоколад Marabou (Марабу) — шведский бренд, принадлежащий американской компании Mondelez International. Бренд был основан в начале XX века норвежским шоколатье Джоной Торном Холстом. первоначально носил наименование Freya, однако, после переезда в Швецию на фоне первой мировой войны сменил название на Marabou.