МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Одобрение Турцией присоединения Швеции к НАТО является ее суверенным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Турции ожидают снижения лиры к концу года, сообщили СМИ

Ранее великое нацсобрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Страна подала соответствующую заявку в 2022 году на фоне конфликта на Украине.

"Это решение парламента Турции", — прокомментировал решение песков.

Он подчеркнул, что Турция является страной НАТО и имеет свои обязательства и переговорные процессы. Это суверенное решение Анкары, добавил пресс-секретарь президента России.