2024-01-24T12:59:28+03:00
2024-01-24T12:59:28+03:00
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В Кремле прокомментировали одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО
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Одобрение Турцией присоединения Швеции к НАТО является ее суверенным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее великое нацсобрание (парламент)... ПРАЙМ, 24.01.2024
новости, в мире, турция, швеция, нато, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Одобрение Турцией присоединения Швеции к НАТО является ее суверенным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее великое нацсобрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Страна подала соответствующую заявку в 2022 году на фоне конфликта на Украине.
"Это решение парламента Турции", — прокомментировал решение песков.
Он подчеркнул, что Турция является страной НАТО и имеет свои обязательства и переговорные процессы. Это суверенное решение Анкары, добавил пресс-секретарь президента России.