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ЕС утвердил продление экономических санкций против России
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Постпреды стран-членов Евросоюза утвердили продление до конца июля 2024 года введенных в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись,... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, ес, санкции, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Евросоюза утвердили продление до конца июля 2024 года введенных в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
По данным агентства, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", получил одобрение автоматически.
Высокий уровень санкционного давления на Россию из-за Украины привел к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика санкций является долгосрочной стратегией Запада и наносит ущерб всей мировой экономике. Российская сторона уверена, что сможет успешно справиться с проблемами, создаваемыми Западом.