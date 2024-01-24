БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Евросоюза утвердили продление до конца июля 2024 года введенных в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Санкции против России никуда не исчезнут, заявила Матвиенко

По данным агентства, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", получил одобрение автоматически.

Высокий уровень санкционного давления на Россию из-за Украины привел к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика санкций является долгосрочной стратегией Запада и наносит ущерб всей мировой экономике. Российская сторона уверена, что сможет успешно справиться с проблемами, создаваемыми Западом.