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В Госдуме призвали признать Украину страной-террористом
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Украину из-за крушения российского Ил-76 нужно признать государством-террористом, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, украина, ил-76
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Украину из-за крушения российского Ил-76 нужно признать государством-террористом, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус. Считаю, что нам пора начать процедуру признания Украины государством-террористом", — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Как добавил депутат, в основе украинской государственности в настоящий момент лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников. По его словам, уничтожение самолета с пленными — это суть государственной политики Киева, направленной на уничтожение мирного населения и пленных, чтобы последние не могли рассказать своим семьях "неприглядную для официального Киева правду".
Белик резюмировал, что Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.