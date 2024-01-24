СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Украину из-за крушения российского Ил-76 нужно признать государством-террористом, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Песков высказался об авиакатастрофе в Белгородской области

"Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус. Считаю, что нам пора начать процедуру признания Украины государством-террористом", — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как добавил депутат, в основе украинской государственности в настоящий момент лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников. По его словам, уничтожение самолета с пленными — это суть государственной политики Киева, направленной на уничтожение мирного населения и пленных, чтобы последние не могли рассказать своим семьях "неприглядную для официального Киева правду".

Белик резюмировал, что Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен.