2024-01-24T14:23:00+03:00
2024-01-24T14:36:11+03:00
2024-01-24T14:23:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240124/842879211.html
На Украине не признали ответственность за крушение самолета под Белгородом
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минобороны Украины отказалось признавать ответственность ВСУ за авиакатастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. "В минобороны Украины сообщили… что пока не могут... ПРАЙМ, 24.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, россия, украина, ил-76
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
https://1prime.ru/society/20240124/842878849.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минобороны Украины отказалось признавать ответственность ВСУ за авиакатастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области.
"В минобороны Украины сообщили… что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", — сообщает телеканал "Общественное".
Позднее сообщалось, что после сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, в которой ранее упоминалось об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.
Министерство обороны России сообщало, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Ил-76 был сбит тремя ракетами.