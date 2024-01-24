МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минобороны Украины отказалось признавать ответственность ВСУ за авиакатастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Ил-76 сбили три ракеты, заявил глава комитета ГД по обороне

"В минобороны Украины сообщили… что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", — сообщает телеканал "Общественное".

Позднее сообщалось, что после сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, в которой ранее упоминалось об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.

Министерство обороны России сообщало, что 24 января в 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение транспортный самолет Ил-76. Как подчеркнули в ведомстве, он вез 65 украинских военнопленных на обмен. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Ил-76 был сбит тремя ракетами.