БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия в среду предложила ужесточить контроль за иностранными инвестициями в ЕС и экспортом технологий и товаров двойного назначения, следует из обнародованного ЕК документа. В Венгрии назвали новый пакет санкций видимостью деятельности Евросоюза

Эксперты указывают, что эти меры направлены прежде всего на "сдерживание" Китая.

"Комиссия приняла пять инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС в условиях растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов. Пакет направлен на повышение экономической безопасности ЕС при сохранении открытости торговли и инвестиций… в соответствии с Европейской стратегией экономической безопасности от июня 2023 года", — указывается в документе.

Меры включают, в частности, законодательную инициативу по укреплению контроля за иностранными инвестициями в ЕС, более тщательный мониторинг и оценку рисков, связанных с исходящими европейскими инвестициями в потенциально опасные для ЕС оборонные и разведывательные технологии третьих стран, усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения, стимулирование исследований и развития в ЕС технологий "с потенциально двойным назначением" и контроль за иностранным вмешательством в этой сфере.

Европейская комиссия в июне прошлого года предложила новую стратегию обеспечения экономической безопасности Евросоюза в таких областях, как энергетика, инфраструктура и поставки критически важных ресурсов, а также в вопросах утечки инвестиций за рубеж и экспорта товаров двойного назначения. Politico: в ЕС испугались ответа России на попытку ее ограбить

Документ, в частности, предлагал странам ЕС провести тщательную оценку рисков, связанных с цепочками поставок, включая поставки энергетических ресурсов. Кроме того, предлагалось пересмотреть риски, связанные с критической инфраструктурой, вопросы технологической безопасности, в том числе проблему "утечки технологий". Также в ЕС обеспокоились рисками использования третьими странами экономической зависимости Европы "для принуждения к тем или иным решениям".

В ЕК предложили разработать новые и усилить существующие механизмы экспортного контроля за товарами двойного назначения и критическими технологиями, а также контроля за внешними европейскими инвестициями в третьи страны.

В марте 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своей речи, посвященной отношениям Евросоюза с Китаем, заявила, что Еврокомиссия предложит ограничить европейские инвестиции в развитие технологий в третьих странах, которые в будущем могут представлять угрозу для безопасности стран союза. Она поясняла, что речь идет о разработке целевого инструмента для исходящих европейских инвестиций в чувствительные иностранные технологии, которые могут привести к развитию военного потенциала.