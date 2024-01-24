БЕЛГРАД, 24 янв — ПРАЙМ. Сербия в связи с пожаром в ТЦ Белграда закупит у России еще два пожарных вертолета Ка-32, заявил в среду президент Сербии Александр Вучич.

"У нас сейчас есть два "Камова" (Ка-32 — прим. ред.), если будет достаточно денег, за два года купим еще два, и тогда мы большая сила в тушении пожаров, не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе", — заявил Вучич журналистам в среду при посещении креативно-инновационного центра "Ложионица".

Второй пожарный вертолет Ка-32 из России прибыл в Сербию в сентябре 2023 года, первый — в конце октября 2022 года.

"Не рад тому, что произошло сегодня (пожар в китайском ТЦ — прим. ред.), но люди могли видеть, чем мы располагаем. Впервые мы показали один из двух "Камов", которые приобрели, и два H145 (Airbus — прим. ред.)", — указал сербский лидер.

По данным МВД, пожар возник на крупнейшем в Сербии китайском крытом рынке в районе Нови-Београд. Огонь охватил всю площадь рынка, дым был виден из других частей города. Пожар был к 10.00 (12.00 мск) локализован. Участвовали 76 пожарных с 25 пожарными машинами и тремя вертолетами, один из которых — полученный из России Ка-32.

Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытым огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательно возгорание удалось ликвидировать за несколько дней.

Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.