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Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
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Правительство Венгрии призвало парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО сразу, как только это станет возможным, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с... ПРАЙМ, 24.01.2024
новости, в мире, венгрия, швеция, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Венгрии призвало парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО сразу, как только это станет возможным, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.
"Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", — написал Орбан в соцсети X.
Ранее парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение вступит в силу после подписания президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявлял, что ратификация заявки является суверенным правом Анкары.