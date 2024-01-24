БУДАПЕШТ, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство Венгрии призвало парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО сразу, как только это станет возможным, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Совфеде раскрыли план Турции на ратификацию членства Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году.

"Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", — написал Орбан в соцсети X.

Ранее парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение вступит в силу после подписания президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявлял, что ратификация заявки является суверенным правом Анкары.