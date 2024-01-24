МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, передает издание Politico. Шведов запугали войной с Россией, пишет FAZ

"Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией", — заявил Сандерс на выставке бронированной техники в Лондоне.

В издании отметили, что по словам главы Генштаба, изменения должны произойти в головах у британцев, чтобы они были морально готовы к возможному вооруженному столкновению с Россией.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что странам альянса необходимо подготовиться к конфликту с Россией, так как мирное существование европейских стран не является само собой разумеющимся. По словам главы военного комитета, необходимо как можно скорее модернизировать промышленный сектор, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов, так как в ближайшие 20 лет ситуация будет только накаляться.

Ко всему прочему, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс приступает к "крупнейшим за последние десятилетия" ученим Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.