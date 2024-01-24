БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. У Евросоюза нет запасного плана на случай, если Будапешт заблокирует выделение помощи Киеву на ближайшем саммите ЕС, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в интервью агентству Bloomberg. Словакия не будет блокировать выделение ЕС помощи Украине, считают в Киеве

"На текущий момент нет плана Б", — сказал он на вопрос, имеется ли у блока план Б, если Венгрия заблокирует выделение помощи в рамках бюджета ЕС.

Он добавил, что есть много альтернатив, и Евросоюз должен работать над их разработкой.

Министр убежден, что на текущий момент единственным способом продвижения вперед станет работа со всеми странами ЕС над текущим вариантом. Он также выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренностей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период выделение 50 миллиардов евро Украине. Пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву — активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо достигнута договоренность, что Словакия не будет блокировать выделение пакета финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.