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В ООН заявили, что мир постепенно привыкает к конфликту на Украине
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Для всего мира конфликт на Украине становится обыденностью, заявил верховный секретарь ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью агентству Associated Press. "Я думаю, что... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Для всего мира конфликт на Украине становится обыденностью, заявил верховный секретарь ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью агентству Associated Press.
"Я думаю, что большая разница этого года от прошлого заключается в том, что во всем мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев", — выразил свои опасения Гранди.
Кроме того, Гранди заявил, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине затянулось из-за политических споров. Он призвал США и ЕС одобрить выделение помощи, добавив, что его долг — "напоминать всем, что гуманитарная помощь не должна быть заложником политики".
Ранее ООН с партнерами обратились с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год для поддержки пострадавших от военного конфликта общин на Украине и украинских беженцев. По данным организации, около 6,3 миллиона человек покинули Украину и остаются беженцами, большая часть из них находится в Европе.
Ранее Киев обратился к евродипломатам с требованием помочь вернуть уехавших украинцев на родину.