МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Для всего мира конфликт на Украине становится обыденностью, заявил верховный секретарь ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью агентству Associated Press. Киев потребовал от Евросоюза вернуть уехавших украинцев на родину

"Я думаю, что большая разница этого года от прошлого заключается в том, что во всем мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев", — выразил свои опасения Гранди.

Кроме того, Гранди заявил, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине затянулось из-за политических споров. Он призвал США и ЕС одобрить выделение помощи, добавив, что его долг — "напоминать всем, что гуманитарная помощь не должна быть заложником политики".

Ранее ООН с партнерами обратились с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на 2024 год для поддержки пострадавших от военного конфликта общин на Украине и украинских беженцев. По данным организации, около 6,3 миллиона человек покинули Украину и остаются беженцами, большая часть из них находится в Европе.

Ранее Киев обратился к евродипломатам с требованием помочь вернуть уехавших украинцев на родину.