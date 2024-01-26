МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украинское государство не обеспечивает должную помощь раненым военным и рано или поздно бросает их на произвол судьбы. Об этом сообщил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда". Украина проигрывает в войне дронов, пишут СМИ

"Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту "сотку", потом все, давай, аля-улю или берут, списывают", — отметил Мельник.

По словам военного, он знаком с системой выплат по ранению, так как сам потерял ногу в ходе безуспешного контрнаступления украинской стороны летом 2023 года. Он подчеркнул, что даже если раненым назначают пенсию, она является недостаточной для нормальной жизни. Офицер также обратился с вопросом с украинским властям, как они намерены в дальнейшем общаться с солдатами, которых они просто взяли и бросили.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Спустя три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, а является настоящим провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как сообщал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг поставленных целей ни на одном из направлений.

Шойгу также подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов никак не повлияли на ситуацию на поле боя.