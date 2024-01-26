СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Германии следует задуматься о собственных национальных интересах и перестать быть "лакеем" Соединенных Штатов. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством РИА Новости. Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине

"Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея. Германии еще есть что терять. Это само существование Германии. Напомню, своим нынешним государственным единством немцы обязаны нам, русским. И ещё вопрос: будем ли мы так же снисходительны и в дальнейшем", — отметил политик.

Константинов добавил, что немецкой стороне необходимо подробно изучить историю своего противостояния с Россией, так для Германии ничем хорошим оно не заканчивалось.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией и начать готовиться к вооруженному столкновению. Кроме того, он предложил развернуть немецкую бригаду в странах Балтии до 2027 года.

Ко всему прочему, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал власти Германии отказаться от разрушительной политики русофобии и взять курс на сближение. Немецкая сторона сможет стать экономически сильной и перестанет быть вассалом США только при условии нормализации отношений с Россией.