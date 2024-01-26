АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, встретился с британским министром иностранных дел, Дэвидом Кэмероном, чтобы обсудить вопросы безопасности в Черном море, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Турция осталась главным покупателем российского зерна и пшеницы

"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился сегодня в Стамбуле с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Во время встречи в стамбульском офисе министерства иностранных дел обсуждались региональные вопросы, в частности Газа, и двусторонние отношения", — следует из сообщения источника. Отмечается, что встреча длилась около 90 минут.

По данным агентства, турецкий министр иностранных дел Фидан подчеркнул важность полного прекращения огня в Газе и реализации решения для мира на Ближнем Востоке. Кэмерон выразил удовлетворение тем, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Фидан и Кэмерон подтвердили свое намерение улучшать двусторонние отношения между Турцией и Британией в различных сферах.