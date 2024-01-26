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Главы МИД Турции и Британии обсудили вопросы безопасности в Черном море
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Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, встретился с британским министром иностранных дел, Дэвидом Кэмероном, чтобы обсудить вопросы безопасности в Черном море, сообщает... ПРАЙМ, 26.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, встретился с британским министром иностранных дел, Дэвидом Кэмероном, чтобы обсудить вопросы безопасности в Черном море, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился сегодня в Стамбуле с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Во время встречи в стамбульском офисе министерства иностранных дел обсуждались региональные вопросы, в частности Газа, и двусторонние отношения", — следует из сообщения источника. Отмечается, что встреча длилась около 90 минут.
По данным агентства, турецкий министр иностранных дел Фидан подчеркнул важность полного прекращения огня в Газе и реализации решения для мира на Ближнем Востоке. Кэмерон выразил удовлетворение тем, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Фидан и Кэмерон подтвердили свое намерение улучшать двусторонние отношения между Турцией и Британией в различных сферах.