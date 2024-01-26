МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Москва решительно осуждает зарубежные страны, поставляющие оружие Киеву, так как они предоставили возможность украинской стороне атаковать военный самолет Ил-76. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Захарова назвала абсурдными территориальные претензии Зеленского

"Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы", — заметила дипломат.

По словам Захаровой, совершая подобные преступления, украинские власти стараются привлечь не только внимание к конфликту на Украине, но и вынудить своих спонсоров нарастить поставку вооружений.

Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время.

МИД России также отметил, что нападение на Ил-76 вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Киевом.