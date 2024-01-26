МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Увеличение объемов военной помощи Украине только затянет конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова назвала абсурдными территориальные претензии Зеленского

Ранее Минобороны Франции сообщило, что около 50 государств формата Рамштайна создали коалицию для упрощения финансирования поставок артиллерии для Киева. Кроме того, глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню и его украинский коллега Рустем Умеров объявили о создании коалиции "Артиллерия для Украины".

"В милитаристском угаре президент страны Макрон заявляет о, как он говорит, недопустимости победы России и обещает отправить на Украину порядка 40 ракет дальнего действия SCALP и сотни авиабомб, а также другое оружие", — прокомментировала ситуацию Захарова.

По ее словам, Париж не желает понимать, что увеличение военных поставок Киеву приведет к затягиванию конфликта и гибели французских граждан.

Формат "Рамштайн", также известная как Контактная группа по обороне Украины, представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву. В состав входят 50 государств. В рамках формата "Рамштайн" высокопоставленные представители военных ведомств разных стран обсуждают ход СВО, анализируют украинские военные возможности, координируют военную помощь.