МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Организация провокационных учений НАТО Steadfast Defender у границ России может обернуться трагедией для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

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"Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции", — сообщила дипломат.

По мнению Захаровой, подобное решение подразумевает обострение ситуации, увеличивает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для стран-членов Евросоюза.

Ко всему прочему, членство Швеции в НАТО дестабилизирует обстановку в Европе. Тем не менее, российская сторона не позволит ослабить ее безопасность, поэтому в случае необходимости будут приняты политического, военно-технического характера в целях купирования угроз обороноспособности нашей страны, заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

Ранее Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, назвал заявления о предполагаемом российском нападении на НАТО частью информационной войны, направленной на оправдание агрессии Запада против России.