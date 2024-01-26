МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Решение НАТО провести крупнейшие за десятилетие учения связано с провалами Вооруженных сил Украины на фронте, пишет издание Global Times. Варшава между миром и войной. Поляки оплатят учения НАТО из своего кармана

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

"Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Пока нет признаков ослабления конфликта. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса, решил оказать военное давление на Россию", — сказано в публикации.

Кроме того, учения усугубят напряженность в европейском регионе, предположил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу. По его мнению, в то время как весь мир выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, страны НАТО предпочитают плыть против течения, провоцируя Россию. Организация учений может привести к конфронтации по всему миру, заключил ученый.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, назвал заявления о предполагаемом российском нападении на НАТО частью информационной войны, направленной на оправдание агрессии Запада против России.