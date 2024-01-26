МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Провокации Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США пытается нарастить военный потенциал, может привести к кризису с катастрофическими последствиями, заявили в МИД России. США призвали подопечных "раскошеливаться", заявила Захарова

"Очевидно, что в своих попытках "играть мускулами" Вашингтон может заиграться и довести ситуацию в регионе до по-настоящему серьезного кризиса, чреватого катастрофическими последствиями, в том числе на глобальном уровне", — говорится в сообщении МИД.

В сообщении отмечается, Вашингтон в попытка удержать ослабевающие позиции на глобальной арене, намерен развернуть различное оружие, включая ракеты средней и меньшей дальности.

"Сталкиваясь с отпором, Вашингтон действует еще враждебнее, что ведет к дальнейшему обострению межгосударственных противоречий и повышая угрозу прямых вооруженных столкновений", — уточняется в сообщении.

Тенденция наблюдается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "где дестабилизирующие и провокационные действия США направлены, прежде всего, против интересов Китая, а также России и ряда других стран".