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В МИД России раскрыли, к чему может привести "игра мускулами" США
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Провокации Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США пытается нарастить военный потенциал, может привести к кризису с катастрофическими последствиями, заявили в МИД... ПРАЙМ, 26.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Провокации Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США пытается нарастить военный потенциал, может привести к кризису с катастрофическими последствиями, заявили в МИД России.
"Очевидно, что в своих попытках "играть мускулами" Вашингтон может заиграться и довести ситуацию в регионе до по-настоящему серьезного кризиса, чреватого катастрофическими последствиями, в том числе на глобальном уровне", — говорится в сообщении МИД.
В сообщении отмечается, Вашингтон в попытка удержать ослабевающие позиции на глобальной арене, намерен развернуть различное оружие, включая ракеты средней и меньшей дальности.
"Сталкиваясь с отпором, Вашингтон действует еще враждебнее, что ведет к дальнейшему обострению межгосударственных противоречий и повышая угрозу прямых вооруженных столкновений", — уточняется в сообщении.
Тенденция наблюдается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "где дестабилизирующие и провокационные действия США направлены, прежде всего, против интересов Китая, а также России и ряда других стран".