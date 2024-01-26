МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Весь комплекс отношений России и Финляндии сейчас полностью разрушен по вине Хельсинки, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. Россия разорвала соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

"В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен. Вина за это лежит на финской стороне", — указывается в сообщении.

В МИД пояснили, что с февраля 2022 года Финляндия придерживается агрессивной антироссийской политики, оказывая активную поддержку киевскому режиму и выступая за усиление санкционного давления.

Весной 2023 года Финляндия, вступив "в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО", отказалась от многолетней политики неприсоединения, являвшейся основой обеспечения нацбезопасности.

"Оставаясь вне блоковых рамок, Финляндия повышала свой авторитет в международных делах, выполняя в том числе роль важной переговорной площадки, на которой обсуждались ключевые вопросы современности", — отметили в ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что Россия не оставит без ответа подписанное соглашение об оборонном сотрудничестве Финляндии и США и примет все необходимые меры для защиты собственной безопасности и "противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников"