БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель передумал идти на выборы в Европарламент и останется на своем посту до конца мандата, действие которого завершается в ноябре 2024 года. Орбан может стать главой Евросовета "в качестве взятки", заявил эксперт

Ранее глава Евросовета Мишель заявил, что примет участие в июне выборах в Европарламент и покинет нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата.

В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост мог быть передан премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чья страна принимала председательство в Совете ЕС.

Свое решение Мишель объяснил волной критики в свой адрес. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".

Он пояснил, что объявил о своих планах заранее, чтобы позволить Совету ЕС подготовиться к его уходу, однако недооценил степень негативной реакции. Глава Евросовета также пояснил, что по окончании мандата "возьмет время для того, чтобы обдумать свое будущее".

Депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой важной для ЕС должности.