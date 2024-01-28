МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) настроено на дипломатическое решение ситуации после объявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества, указывается в заявлении комиссии ЭКОВАС. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС

Уточняется, что официально комиссия еще не получала сообщения о выходе из блока.

"Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика", — написало ЭКОВАС в соцсети Х.

Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. Одной из причин послужили "бесчеловечные и безответственные ограничительные меры" альянса.