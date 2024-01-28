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https://1prime.ru/global/20240128/842914009.html
ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока
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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) настроено на дипломатическое решение ситуации после объявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества,... ПРАЙМ, 28.01.2024
новости, в мире, переговоры, эковас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) настроено на дипломатическое решение ситуации после объявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества, указывается в заявлении комиссии ЭКОВАС.
Уточняется, что официально комиссия еще не получала сообщения о выходе из блока.
"Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика", — написало ЭКОВАС в соцсети Х.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. Одной из причин послужили "бесчеловечные и безответственные ограничительные меры" альянса.