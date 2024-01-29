2024-01-29T08:21:41+03:00
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Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишет СМИ
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Четыре китайских военных корабля оставлены вокруг Тайваня, сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на несколько источников в правительстве Японии. Сообщается, что... ПРАЙМ, 29.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, китай, тайвань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 29 янв — ПРАЙМ. Четыре китайских военных корабля оставлены вокруг Тайваня, сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на несколько источников в правительстве Японии.
Сообщается, что вышеуказанные корабли были размещены еще в 2022 году во время учений после визита на остров американского представителя. В Китае уточнили, что корабли призваны в мирное время сдерживать Тайвань, а при непредвиденных ситуациях не давать американским кораблям приблизиться к острову.
Кроме того, авторы статьи привели карту, в соответствии с которой корабли окружают остров с трех сторон — с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник, в свою очередь, не стал комментировать ситуацию.
Официальные отношения между Тайванем и Китаем прекратились в 1949 году после Гражданской войны. Пекин не признает независимость Тайваня. Отношения сторон вновь обострились после визита на остров Нэнси Пелоси.