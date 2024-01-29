ТОКИО, 29 янв — ПРАЙМ. Четыре китайских военных корабля оставлены вокруг Тайваня, сообщает японское издание "Иомиури", ссылаясь на несколько источников в правительстве Японии. Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

Сообщается, что вышеуказанные корабли были размещены еще в 2022 году во время учений после визита на остров американского представителя. В Китае уточнили, что корабли призваны в мирное время сдерживать Тайвань, а при непредвиденных ситуациях не давать американским кораблям приблизиться к острову.

Кроме того, авторы статьи привели карту, в соответствии с которой корабли окружают остров с трех сторон — с севера, юга и востока, оставляя открытым побережье, смотрящее на Китай. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси во время брифинга в понедельник, в свою очередь, не стал комментировать ситуацию.

Официальные отношения между Тайванем и Китаем прекратились в 1949 году после Гражданской войны. Пекин не признает независимость Тайваня. Отношения сторон вновь обострились после визита на остров Нэнси Пелоси.