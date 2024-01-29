МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Новый срок в качестве главы Еврокомиссии станет для Урсулы фон дер Ляйен сложнее нынешнего, пишет агентство Bloomberg. В России раскрыли, как жители ЕС смогут сохранить привычный уровень жизни

Ранее издание Politico писало, что фон дер Ляйен планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ЕК на второй срок, о чем она может объявить в Берлине 19 февраля. Также уточняется, что лидеры Евросоюза примут окончательное решение касательно кандидатуры фон дер Ляйен только после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

"На фоне всей суеты и борьбы за власть становится очевидна одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще сложнее", — сообщает издание.

Авторы материала отмечают, что высокопоставленные европейские чиновники недовольны централизацей власти в руках Брюсселя, а популисты расценивают это в качестве повода для нападок. Кроме того, отмечается, что Евросоюз сейчас переживает переломный момент на фоне того, что Китай превратился для Европы в постоянного соперника, а США больше не являются гарантом мира и процветания, вне зависимости от результатов выборов американского президента.

"Помимо поддержки Украины в борьбе против России и урегулирования конфликта в Газе, ЕС необходимо не допустить ущемления со стороны США и Китая, а также противостоять токсичной зависимости от энергоносителей и сырья, необходимого для перехода к зеленой и цифровой экономике", — передает Bloomberg.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук поделился мнением с журналом "Эксперт" о том, что привычный для европейцев уровень жизни зависит от того, насколько Европа будет готова возобновить отношения с Россией. По его словам, благополучие ЕС находится под вопросом, так как на фоне завершения периода глобализации, политизация процесса принятия решений в блоке, а также разрыв экономических связей с Россией лишили Европу ее преимуществ.