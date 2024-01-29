Bloomberg: новый срок фон дер Ляйен в качестве главы ЕК будет сложнее нынешнего
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Новый срок в качестве главы Еврокомиссии станет для Урсулы фон дер Ляйен сложнее нынешнего, пишет агентство Bloomberg.
Ранее издание Politico писало, что фон дер Ляйен планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ЕК на второй срок, о чем она может объявить в Берлине 19 февраля. Также уточняется, что лидеры Евросоюза примут окончательное решение касательно кандидатуры фон дер Ляйен только после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.
"На фоне всей суеты и борьбы за власть становится очевидна одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще сложнее", — сообщает издание.
Авторы материала отмечают, что высокопоставленные европейские чиновники недовольны централизацей власти в руках Брюсселя, а популисты расценивают это в качестве повода для нападок. Кроме того, отмечается, что Евросоюз сейчас переживает переломный момент на фоне того, что Китай превратился для Европы в постоянного соперника, а США больше не являются гарантом мира и процветания, вне зависимости от результатов выборов американского президента.
"Помимо поддержки Украины в борьбе против России и урегулирования конфликта в Газе, ЕС необходимо не допустить ущемления со стороны США и Китая, а также противостоять токсичной зависимости от энергоносителей и сырья, необходимого для перехода к зеленой и цифровой экономике", — передает Bloomberg.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук поделился мнением с журналом "Эксперт" о том, что привычный для европейцев уровень жизни зависит от того, насколько Европа будет готова возобновить отношения с Россией. По его словам, благополучие ЕС находится под вопросом, так как на фоне завершения периода глобализации, политизация процесса принятия решений в блоке, а также разрыв экономических связей с Россией лишили Европу ее преимуществ.
https://1prime.ru/global/20240129/842916939.html