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Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
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Движение "Ансар Аллах" предприняло новую атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная... ПРАЙМ, 29.01.2024
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ДОХА, 29 янв — ПРАЙМ. Движение "Ансар Аллах" предприняло новую атаку на американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", — сообщил Сариа.
Он назвал одной из задач судна логистическую поддержку сил, которые наносят удары по Йемену.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.
Американо-британская коалиция продолжила атаки на Йемен, однако, по словам хуситов, удары не оказали влияния на военные возможности "Ансар Аллах".