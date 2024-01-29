ПАРИЖ, 29 янв — ПРАЙМ. Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени (16.00 мск), пишет газета Figaro. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs заявляли о планах организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.

"Французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — сказано в статье.

Отмечается, что Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город.

"На местах блокады вокруг Парижа может быть от 1500 до 2500 тракторов", — цитирует издание замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантена Ле Гийу.