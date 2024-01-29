2024-01-29T10:31:00+03:00
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Блокада Парижа начнется в 16:00 по московскому времени, пишет Figaro
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Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени (16.00 мск), пишет газета Figaro. Ранее Национальная федерация... ПРАЙМ, 29.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, франция, париж, протесты фермеров
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 29 янв — ПРАЙМ. Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени (16.00 мск), пишет газета Figaro.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs заявляли о планах организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.
"Французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — сказано в статье.
Отмечается, что Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город.
"На местах блокады вокруг Парижа может быть от 1500 до 2500 тракторов", — цитирует издание замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантена Ле Гийу.