МОСКВА, 29 ЯНВ — ПРАЙМ. Отчаяние царит в коридорах власти Украины в связи с растущей международной усталостью от конфликта и нехваткой западной помощи. Запад не ожидает успехов от Киева в текущем году, так как украинские войска все больше истощаются. Об этом в статье "Надежды Украины на победу над Россией ускользают" написал колумнист издания Washington Post Ишан Тарур. Зеленский предрек раскол в отношениях Европы и США

"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", — заметил автор.

По словам автора публикации, Киев продолжает просить Запад о большей поддержке и поставках оружия, но международная усталость от конфликта и отсутствие заметной помощи вызывают тревогу. Тарур подчеркнул, что 2024 год рискует стать для Киева "неурожайным" в связи с отсутствием дополнительного финансирования со стороны американских чиновников.

Согласно заявлению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, бойцы ВСУ не могут наступать из-за нехватки боеприпасов и живой силы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.