МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В 2024 году стратегия Украины на поле боя будет сводиться к обороне, так как Запад, вероятно, сократит поддержку Киева, рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. В Чехии напомнили о вине НАТО в ситуации на Украине

"Нас спрашивают, каков наш план, но нам нужно понимать, какие ресурсы у нас будут… Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось… Если у нас будет еще меньше (помощи), тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона", — цитирует издание Washington Post Костенко газета.

Ранее издание Financial Times, приводя слова западного чиновника, сообщало, что Украина после неудачного летнего контрнаступления поменяет тактику и перейдет к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, до 2025 года западные страны не ожидают нового наступления Киева. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.