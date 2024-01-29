МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Результаты выборов в США скажутся на политике в отношении страны, а не на Украине, будущий лидер Белого дома пойдет на переговоры с Россией, пишет Стивен Уолт в статье для Foreigh Policy. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

"Если не случится ничего непредвиденного, президентские выборы в США 2024 года станут матчем-реваншем между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Хотя большинство американцев предпочли бы, чтобы ни тот, ни другой не баллотировались", — пишет журналист.

По его словам, внутренняя политика Трампа окончится превращением США в автократию. Однако, отмечает Уолт, его внешняя политика вряд ли будет отличаться от курса Байдена.

Например, сказано в статье, украинский вопрос. Байден, несмотря на растущий пессимизм в отношении победы Зеленского и противодействие республиканцев, безоговорочно поддерживает Киев. В свою очередь Трамп грозился "завершить конфликт за один день". При этом, считает автор, нынешний американский лидер тоже будет стремиться разрешить украинский кризис, но другими методами, выбивая для Киева лучшую сделку.

Что касается политики в отношении Китая, и Трамп, и Байден взяли курс на разрыв экономических отношений, усугубление политических противоречий. Уолт полагает, что политика Вашингтона в отношении Пекина не изменится после выборов. Трамп хочет ввести 60-процентные пошлины на китайские товары, пишет WP

На Ближнем Востоке, отмечает журналист, Трамп и Байден тоже действовали одинаково, ни коим образом не "улучшив горькую участь пяти миллионов палестинцев, живущих под железной израильской пятой на Западном Берегу и в секторе Газа".

"Нет никаких оснований ожидать иного исхода, кто бы ни победил в следующем году. Ни Байден, ни Блинкен не скрывают своих сионистских взглядов, и ни тот, ни другой не будет давить на Израиль, чтобы тот сменил выбранный курс, — подчеркивает Уолт.

Он добавляет, что выборы сильнее всего повлияют на внутреннюю политику США.

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