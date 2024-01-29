БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз сможет рассмотреть альтернативу действующему плану оказания военной помощи Украине только после саммита 1 февраля, сейчас же главным является достижение соглашения по текущему предложению, рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза. Ничто не поможет. В США осознали простую истину об Украине

Таким образом Лябиб прокомментировала сообщение о потеницальном саботаже ЕС экономики Венгрии в том случае если Будапешт заблокирует 1 февраля 50 миллиардов евро для Киева.

"Я считаю, что самое важное — достичь соглашения между 27 странами ЕС. Мы будем над этим работать, это наш приоритет. Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель — достичь соглашения", — заявила глава бельгийского МИД.

При этом заявления о "саботаже экономики Венгрии" она не комментировала.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.