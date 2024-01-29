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ЕС рассмотрит альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии
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Евросоюз сможет рассмотреть альтернативу действующему плану оказания военной помощи Украине только после саммита 1 февраля, сейчас же главным является достижение соглашения по... ПРАЙМ, 29.01.2024
финансы, новости, в мире, украина, бельгия, европа, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз сможет рассмотреть альтернативу действующему плану оказания военной помощи Украине только после саммита 1 февраля, сейчас же главным является достижение соглашения по текущему предложению, рассказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза.
Таким образом Лябиб прокомментировала сообщение о потеницальном саботаже ЕС экономики Венгрии в том случае если Будапешт заблокирует 1 февраля 50 миллиардов евро для Киева.
"Я считаю, что самое важное — достичь соглашения между 27 странами ЕС. Мы будем над этим работать, это наш приоритет. Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель — достичь соглашения", — заявила глава бельгийского МИД.
При этом заявления о "саботаже экономики Венгрии" она не комментировала.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.