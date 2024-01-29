БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Случаи насильственной мобилизации украинцев были, необходимо цифровизировать процесс, заявил в беседе с телеканалом ARD Владимир Зеленский. На Украине выявили множество нарушений при проверках военкоматов

Ведущая задала вопрос о видеозаписях в интернете, на которых мужчин для мобилизации "ловят" в общественном транспорте и на улицах.

"Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", — ответил Зеленский.

На этом фоне он попросил военных и депутатов внести соответствующие поправки в новый законопроект о мобилизации.

Также Зеленский призвал мужчин, бежавших в другие государства, вернуться на Украину.

Ранее одесское издание "Думская" сообщало, что в городском транспорте проводится насильственная мобилизация. На соответствующем видео группа вооруженных мужчин силой "отрывали" новобранца от кресла в автобусе. Подобные видеозаписи публиковались и другими украинскими изданиями.