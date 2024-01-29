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Зеленский признал случаи насильственной мобилизации украинцев
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Случаи насильственной мобилизации украинцев были, необходимо цифровизировать процесс, заявил в беседе с телеканалом ARD Владимир Зеленский. Ведущая задала вопрос о видеозаписях в... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, владимир зеленский, украина, мобилизация на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Случаи насильственной мобилизации украинцев были, необходимо цифровизировать процесс, заявил в беседе с телеканалом ARD Владимир Зеленский.
Ведущая задала вопрос о видеозаписях в интернете, на которых мужчин для мобилизации "ловят" в общественном транспорте и на улицах.
"Были такие случаи. Неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые сами не приходили в военкоматы", — ответил Зеленский.
На этом фоне он попросил военных и депутатов внести соответствующие поправки в новый законопроект о мобилизации.
Также Зеленский призвал мужчин, бежавших в другие государства, вернуться на Украину.
Ранее одесское издание "Думская" сообщало, что в городском транспорте проводится насильственная мобилизация. На соответствующем видео группа вооруженных мужчин силой "отрывали" новобранца от кресла в автобусе. Подобные видеозаписи публиковались и другими украинскими изданиями.