МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В ВСУ служат порядка 880 тысяч человек, рассказал президент Украины Владимир Зеленский немецкому медиахолдингу ARD. Зеленский признал случаи насильственной мобилизации украинцев

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного", — подчеркнул глава Киева.

В декабре 2023 года Зеленский утверждал, что численность сухопутных подразделений ВСУ равна 600 тысячам человек.

Тем не менее, как сообщают украинские и западные СМИ, в ВСУ царит критический кадровый дефицит. В подтверждение этому издание The New York Times ранее писало, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с нехваткой бойцов. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями. Потери же восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.